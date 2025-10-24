A House of Dynamite, il cast del film in streaming su Netflix

A House of Dynamite, il cast del film di Kathryn Bigelow in streaming da oggi su Netflix
Il thriller politico diretto dalla regista premio Oscar di "The Hurt Locker" e sceneggiato dall'autore di "Jackie" descrive una situazione di tensione internazionale dai contorni molto reali. Un racconto serratissimo articolato su più piani narrativi che tiene incollato lo spettatore fino all'ultimo momento. Con un cast internazionale di alto profilo. Arriva in streaming su Netflix dal 24 ottobre, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now