Festa del Cinema di Roma 2025, i look sul red carpet di oggi

Festa Cinema Roma 2025, i look sul red carpet, da Stefano Accorsi a Matilda De Angelis
L'ottava giornata della kermesse fa spazio a Jafar Panahi, autore iraniano della pellicola vincitrice della Palma d'oro a Cannes, che ritira un premio alla carriera, e a Massimo Boldi, anche lui premiato con un riconoscimento speciale. In serata sfilano i protagonisti de "La lezione", film di Stefano Mordini, titolo inserito nella sezione non competitiva Grand Public. I momenti di stile più belli - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo