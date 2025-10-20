Festa del Cinema di Roma 2025, i look sul red carpet di oggi

Festa del Cinema di Roma 2025, sul red carpet c'è Jennifer Lawrence. I look di oggi. FOTO
La diva americana di "Hunger Games" e "Il lato positivo" sbarca nella Capitale per la première della pellicola di Lynne Ramsay candidata alla Palma d'Oro. Pubblico in delirio per la star che inaugura la sfilata della sesta giornata della kermesse nella quale sono attesi anche Monica Guerritore con la sua opera prima e Richard Linklater che ritira un premio alla carriera - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo