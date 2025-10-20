Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Festa del Cinema di Roma 2025, sul red carpet c'è Jennifer Lawrence. I look di oggi. FOTO

Cinema fotogallery
5 foto
©Getty

La diva americana di "Hunger Games" e "Il lato positivo" sbarca nella Capitale per la première della pellicola di Lynne Ramsay candidata alla Palma d'Oro. Pubblico in delirio per la star che inaugura la sfilata della sesta giornata della kermesse nella quale sono attesi anche Monica Guerritore con la sua opera prima e Richard Linklater che ritira un premio alla carriera - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Festa del Cinema di Roma 2025, i look sul red carpet di oggi

Cinema

La diva americana di "Hunger Games" e "Il lato positivo" sbarca nella Capitale per la première...

5 foto

Jack Reacher - La prova decisiva, il cast del film con Tom Cruise

Cinema

Va in onda su Italia 1 lunedì 20 ottobre l'adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di...

10 foto

Academy Museum Gala, i 15 look più belli e originali sul red carpet

Spettacolo

I più amati di Hollywood hanno tirato fuori l'abito delle grandi occasioni, perchè il gala di Los...

14 foto

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto in Colline Senesi e Val d'Orcia

TV Show sky uno

Dolci colline, filari di cipressi e scorci suggestivi. Tra hotel, boutique resort e...

15 foto

Mara Venier fa 75 anni, la carriera e l'evoluzione del suo look. FOTO

Spettacolo

"Zia Mara", o la "regina della domenica", è nata il 20 ottobre 1950 a Venezia. Giovanissima...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Queen, scoperti versi inediti di Bohemian Rhapsody

    Musica

    Freddie Mercury, tra pagine ritrovate e memorie private: il libro A Life in Lyrics svela versi...

    127 ore, la vera storia del film con James Franco stasera in tv

    Cinema

    Va in onda su Rai 4, lunedì 20 ottobre, il film del 2010 diretto da Danny Boyle. Con sei...

    Wicked: For Good, condiviso un nuovo teaser del film

    Cinema

    Jon M. Chu ha firmato la regia della pellicola in uscita nelle sale cinematografiche italiane tra...