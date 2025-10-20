Die My Love, il film con Lawrence alla Festa del Cinema di Roma

Die My Love, tutto sul film con Jennifer Lawrence oggi alla Festa del Cinema di RomaCinema ©Webphoto
Introduzione
Dopo il debutto al Festival di Cannes, arriva anche alla Festa del Cinema di Roma 2025 Die My Love, il nuovo film di Lynne Ramsay, già acclamata per …e ora parliamo di Kevin.
L’opera, un dramma psicologico dalle sfumature di dark comedy, sarà presentata in un evento speciale che vedrà la partecipazione della protagonista Jennifer Lawrence, attesa come una delle star più celebrate della manifestazione.
Lawrence sarà nelle prossime ore la grande protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove è attesa oggi stesso.
La distribuzione italiana della pellicola è curata da MUBI, che ha fissato l’uscita del film al 27 novembre 2025, in contemporanea con Stati Uniti e Canada. La proiezione romana di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, offrirà quindi la possibilità di scoprire in anteprima l’adattamento del romanzo del 2012 Ammazzati amore mio (Matate, amor) della scrittrice argentina Ariana Harwicz, realizzato dalla regista insieme agli sceneggiatori Enda Walsh e Alice Birch. La presenza di Lawrence, annunciata tra gli ospiti ufficiali, contribuisce ad accrescere l’interesse attorno alla ventesima edizione della kermesse capitolina.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Die My Love, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel film che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Jennifer Lawrence e un ruolo al limite
Nel film Die My Love, l’attrice Premio Oscar 2013 Jennifer Lawrence – anche produttrice del progetto – interpreta Grace, affiancata da Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte e Sissy Spacek. La storia segue una giovane madre alle prese con la depressione post-partum e la disgregazione del suo equilibrio mentale.
Secondo il magazine statunitense Time Out, Die My Love è “un’opera intensa e autentica” e la performance di Lawrence lascerà “senza parole”. Radio Times lo definisce “un capolavoro viscerale, poetico e profondamente disturbante”, in cui i due protagonisti “vengono entrambi spinti al limite”.
La regista Lynne Ramsay ha raccontato così la genesi del film: “Esplorare i piccoli drammi, i traumi e la resistenza del quotidiano. L’imprevisto. La perdita di sé. La paralisi. Tutto questo l’ho trovato in Grace. E in come Jackson la ami, pur non essendo mai in grado di comprenderla davvero”.
Interpreti e personaggi
Nel cast del film Die My Love figurano Jennifer Lawrence, massima protagonista nel ruolo di Grace, Robert Pattinson che interpreta il personaggio di Jackson, LaKeith Stanfield che si cala nel ruolo di Karl.
Accanto a loro, ci sono Sissy Spacek che recita nella parte del personaggio di Pam e Nick Nolte che veste i panni di Harry.
Un ensemble di attori a dir poco da chapeau, insomma.
Trama: tra isolamento e rinascita
La vicenda di Die My Love segue Grace e Jackson, una coppia di giovani innamorati che decide di lasciare New York per trasferirsi in una casa di campagna ereditata. Nella nuova vita, immersa nella quiete della natura e lontana dalla città, la nascita del loro bambino diventa il punto di svolta di un dramma interiore.
Grace, isolata e smarrita, tenta di ritrovare se stessa mentre la depressione post-partum la trascina in una spirale di confusione e dolore. Eppure, non è nella fragilità che la donna si perde: è attraverso la sua immaginazione, la forza e un’energia vitale sorprendente che riesce a riscoprirsi completamente.
Realizzato nel 2025, il film è la trasposizione cinematografica del romanzo Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz. Presentato in anteprima mondiale al 78º Festival di Cannes, il film Die My Love ha partecipato al concorso ufficiale per la Palma d’Oro.
La produzione e le riprese
Il progetto di Die My Love ha preso forma nel novembre 2022, quando Jennifer Lawrence è stata confermata come protagonista e Lynne Ramsay come regista. Nel luglio 2024 si è aggiunto Robert Pattinson nel ruolo di co-protagonista. Le riprese si sono svolte in Canada, a Calgary, dal 19 agosto al 16 ottobre 2024.
Prodotto da Martin Scorsese, Andrea Calderwood e dalla Excellent Cadaver – la casa fondata da Lawrence e Justine Ciarrocchi – Die My Love vanta anche la collaborazione di Thad Luckinbill, Trent Luckinbill e Molly Smith. Tra i produttori esecutivi figurano Lynne Ramsay, Ariana Harwicz, Robert Pattinson, Jamin O’Brien, Bruce Franklin, Rick Yorn, Chris Donnelly e Rachel Smith.
Promozione e distribuzione internazionale
Le prime immagini ufficiali del film Die My Love sono state diffuse nel novembre 2024, seguite da una clip rilasciata il 15 maggio 2025 e dal trailer pubblicato il 5 settembre 2025. La première mondiale si è tenuta il 17 maggio 2025, durante il 78º Festival di Cannes.
Nel corso del festival, MUBI ha acquistato i diritti di distribuzione per diversi Paesi, tra cui Italia e Stati Uniti, per una cifra di 24 milioni di dollari. La piattaforma ha annunciato l’uscita italiana per il 27 novembre 2025, in contemporanea con il mercato nordamericano.
Le reazioni della critica
Rotten Tomatoes riporta per Die My Love un indice di gradimento dell’83%. In Italia, l’accoglienza è stata più variegata. Mauro Donzelli, su Coming Soon, assegna due stelle e mezzo su cinque, osservando che “Ramsay sceglie di premere costantemente sull’acceleratore del dramma, evita alleggerimenti o cambi di tono, imprime un senso di violenza costante palpabile”.
La recensione di Teo Youssoufian sul sito web CineFacts, invece, lo definisce “una sinfonia disturbante e feroce sulla maternità, l’alienazione e la furia di esistere, un’esperienza cinematografica che coinvolge i sensi in profondità e mescola la realtà, il delirio e la depressione post-partum”.
Chiara Zuccari, sulle pagine di Sentieri Selvaggi, assegna invece quattro stelle su cinque, descrivendo il film come “un’opera che si muove tra Malick e Polanski, con una Jennifer Lawrence strabiliante che getta uno sguardo lucidissimo sulle ombre della maternità”.
Dettagli tecnici e riconoscimenti
Presentato in concorso per la Palma d’Oro a Cannes 2025 e ora grande protagonista della Festa del Cinema di Roma 2025, Die My Love è un film statunitense girato in lingua inglese, della durata di 118 minuti, con formato 1,33:1. Il genere mescola elementi di thriller, dramma e commedia.
La sceneggiatura è firmata da Lynne Ramsay, Enda Walsh e Alice Birch, ispirata al romanzo Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz. La fotografia è curata da Seamus McGarvey, il montaggio da Toni Froschhammer, mentre le musiche portano la firma di George Vjestica, Raife Burchell e della stessa Ramsay. Tim Grimes ha curato la scenografia e Catherine George i costumi.
Il film è una produzione Excellent Cadaver, Black Label Media e Sikelia Productions, distribuito in Italia da MUBI.