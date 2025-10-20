Die My Love, il film con Lawrence alla Festa del Cinema di Roma

Presentato in concorso per la Palma d’Oro a Cannes 2025 e ora grande protagonista della Festa del Cinema di Roma 2025, Die My Love è un film statunitense girato in lingua inglese, della durata di 118 minuti, con formato 1,33:1. Il genere mescola elementi di thriller, dramma e commedia.

La sceneggiatura è firmata da Lynne Ramsay, Enda Walsh e Alice Birch, ispirata al romanzo Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz. La fotografia è curata da Seamus McGarvey, il montaggio da Toni Froschhammer, mentre le musiche portano la firma di George Vjestica, Raife Burchell e della stessa Ramsay. Tim Grimes ha curato la scenografia e Catherine George i costumi.

Il film è una produzione Excellent Cadaver, Black Label Media e Sikelia Productions, distribuito in Italia da MUBI.