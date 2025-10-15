Festa del Cinema di Roma 2025, voti ai look sul red carpet di apertura

1/20 ©Getty

Ema Stokholma è la prima a sfilare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025, kermesse che si apre mercoledì 15 ottobre e che proseguirà fino a sabato 26. La speaker radiofonica, anche attrice, italo-francese è la conduttrice della serata di apertura della 20esima edizione della manifestazione. Per l'occasione, abito damascato giallo ocra abbellito da una pioggia di monete scintillanti e scarpe in pelle metallizzata dorate. Voto: 7.5

Festa del Cinema di Roma 2025, la guida: eventi e ospiti da non perdere