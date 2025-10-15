Festa del Cinema di Roma 2025, voti ai look sul red carpet di apertura

Festa Cinema Roma 2025, i look sul red carpet di apertura, da Luisa Ranieri a Cortellesi
I riflettori si accendono all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione della serata inaugurale della kermesse cinematografica della Capitale che quest'anno celebra venti anni dalla prima edizione. Per la prima serata, tanti abiti neri lunghi per le donne e completi scuri per gli uomini. Dominano velluto, raso e seta. Agnelli e Ranieri spiccano tra i meglio vestiti sotto la pioggia romana
A cura di Vittoria Romagnuolo