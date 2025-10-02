A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, il cast

Esplora tutte le offerte Sky
A Big Bold Beautiful Journey, il cast del film con Margot Robbie e Colin Farrell

Cinema fotogallery
10 foto
©Getty

In sala dal 2 ottobre 2026 la commedia romantica unisce elementi fantastici raccontando così la storia di David e Sarah, due estranei le cui vite si intrecciano attraverso un "viaggio straordinario" che li porta a rivivere momenti del passato e a confrontarsi con le proprie scelte. Diretto da Alex Thompson, il film sfrutta scenografie tra Irlanda e Stati Uniti per creare un immaginario ad alto impatto visivo, con porte magiche che permettono di viaggiare indietro nel tempo. 

