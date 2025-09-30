Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Io capitano, il cast del film stasera in tv

Cinema fotogallery
6 foto

Va in onda su Rai 1, martedì 30 settembre, il film di Matteo Garrone candidato all'Oscar per il migliore film straniero, e girato con un cast quasi totalmente esordiente

Spettacolo: Ultime gallery

The Protégé, cast e trama del film stasera in tv

Cinema

La pellicola, diretta da Martin Campbell e approdata al cinema nel 2021, va in onda su Italia 1...

7 foto

Addio a Renato Casaro, le sue locandine di film indimenticabili. FOTO

Cinema

L'ultimo dei grandi cartellonisti del cinema è morto a Treviso: avrebbe compiuto 90 anni il...

15 foto

Io capitano, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 1, martedì 30 settembre, il film di Matteo Garrone candidato all'Oscar per il...

6 foto

Paris Fashion Week, la sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent

Spettacolo

Anthony Vaccarello strega Parigi con le sue donne, simbolo di vigore, romanticisimo e di...

15 foto

Palinsesto Sky 2025/2026, le serie tv, da Amadeus a Call My Agent

Serie TV sky atlantic

Quella appena partita sarà una nuova stagione entusiasmante anche per le serie in arrivo su Sky e...

34 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Oasis, esce una ristampa per i 25 anni di "Familiar to Millions"

    Musica

    La band simbolo del britpop riporta in vita il loro storico live di Wembley un quarto di secolo...

    It: Welcome to Derry sbarca a Lucca Comics & Games

    Serie TV sky atlantic

    Arriva in Italia la serie che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen...

    J.K. Rowling a Emma Watson in polemica su diritti trans: "Ignorante"

    Spettacolo

    L'autrice di Harry Potter ha nuovamente attaccato l’attrice, che secondo lei esprime da una...