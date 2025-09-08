Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Dog Days, il cast del film con Vanessa Hudgens stasera in tv

Cinema fotogallery
8 foto
©Webphoto

Va in onda su Rai 3, lunedì 8 settembre, il film del 2018 diretto da Ken Marino. Ambientata in una cittadina americana, la pellicola porta in scena le storie di un gruppo di persone che gravitano attorno a un rifugio per animali

Spettacolo: Ultime gallery

Dog Days, il cast del film con Vanessa Hudgens stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 3, lunedì 8 settembre, il film del 2018 diretto da Ken Marino. Ambientata in...

8 foto

Il Diavolo Veste Prada 16 anni dopo: cast del film ieri e oggi. FOTO

Cinema

“Il diavolo veste Prada”, film del 2006 diretto da David Frankel, va in onda su Canale 5 lunedì 8...

10 foto

MTV VMA's 2025, le pagelle ai look delle star sul red carpet. FOTO

Musica

Grande musica, esibizioni memorabili ma soprattutto stile da favola. La notte dei premi di MTV è...

19 foto

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto prima puntata sull'Isola d'Elba

TV Show sky uno

Bruno Barbieri sbarca sull’Isola d’Elba, la più grande dell’Arcipelago Toscano, famosa non solo...

16 foto

MTV VMAs 2025, tutti i vincitori: da Lady Gaga ad Ariana Grande. FOTO

Musica

Domenica 7 settembre LL Cool J ha condotto gli MTV Video Music Awads 2025 dal palco della UBS...

20 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Damiano David ha registrato insieme a Nile Rodgers "Talk to me"

    Musica

    Il brano, che vede anche la collaborazione di Tyla, uscirà il prossimo 12 settembre. Ecco tutto...

    Stranger Things, David Harbour-Hopper parla del finale (senza spoiler)

    Serie TV

    L’attore statunitense diventato celebre grazie al ruolo di Jim Hopper nella serie televisiva...

    Mercoledì 2, gli autori spiegano l’importanza del ruolo di Lady Gaga

    Serie TV

    Non è un personaggio marginale: la sua presenza è fondamentale per la mitologia della serie, come...