Premio Kineo 2025, tra i vincitori Gascón, Aydin e Guerritore

Il Premio Kinéo celebra la sua nuova edizione alla Mostra del Cinema di Venezia con un parterre d’eccezione: tra i premiati Karla Sofia Gascón, Aras Aydin, Monica Guerritore, Massimiliano Gallo, Tatiana Luter e Cristiana Capotondi. La cerimonia si terrà sabato 30 agosto a Palazzo Ca’ Sagredo
La Mostra del Cinema si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del suo calendario collaterale: il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli, che sabato 30 agosto incoronerà i suoi vincitori a Palazzo Ca’ Sagredo.
Dopo l’annuncio dei primi riconoscimenti – Andrea Arru, Premio Giovani Rivelazioni per Il ragazzo dai pantaloni rosa, e Clotilde Esposito per Mare Fuori – il Kinéo svela un parterre di nomi che spaziano dal cinema internazionale alle serie tv, fino al teatro e al piccolo schermo italiano.
I premiati
Sul palco salirà Karla Sofia Gascón, Miglior Attrice Internazionale per Emilia Pérez di Jacques Audiard, film che le è valso nomination a Oscar, Golden Globe, BAFTA e premi in Francia. Un’interpretazione coraggiosa, capace di ridefinire la rappresentazione femminile sul grande schermo.
A conquistare il pubblico televisivo è stato invece Aras Aydin, premiato come Miglior Attore di Serie Internazionale. L’attore turco ha brillato in Tradimento, La notte nel cuore e Nine Perfect Strangers, imponendosi come volto versatile e carismatico del panorama globale.
La Miglior Attrice di Serie Italiana è Monica Guerritore, che con Inganno di Pappi Corsicato ha firmato un ritorno intenso sul piccolo schermo. A lei andrà anche il Premio speciale Kinéo & GCHR per l’impegno civile e umanitario, testimoniato anche dal libro Quel che so di lei.
Il riconoscimento al Miglior Attore Protagonista va a Massimiliano Gallo per Questi fantasmi, dove ha restituito con sensibilità e misura l’universo eduardiano tra malinconia e ironia.
Cristiana Capotondi si aggiudica il titolo di Miglior Attrice Italiana in un film Internazionale per No Place Like Rome, firmato da Cecilia Miniucchi Berg, che sarà premiata come unica regista italiana donna attiva negli USA.
La cerimonia
La serata sarà condotta da Luca Calvani, con la partecipazione di Alexandra Dinu e la madrina Morena Gentile. Palazzo Ca’ Sagredo, ormai “casa” del Kinéo, ospiterà la premiazione in una cornice che unisce arte, cinema e mondanità. La stilista Eleonora Lastrucci renderà omaggio al cinema italiano con una creazione Haute Couture pensata per l’occasione.
Gli sponsor
Anche quest’anno il Premio Kinéo può contare su prestigiosi partner, tra cui Molinari, Guess, Dermastir Skincare, LB Hair Care, WAMI, Delmario e il Consorzio del Prosecco DOC.
Un mosaico di eccellenze che conferma il ruolo del Kinéo come vetrina internazionale capace di celebrare il talento e al tempo stesso unire mondi diversi: cinema, moda, impegno sociale e cultura.
©Webphoto
