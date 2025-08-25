Premio Kineo 2025, tra i vincitori Gascón, Aydin e Guerritore

Dopo l’annuncio dei primi riconoscimenti – Andrea Arru, Premio Giovani Rivelazioni per Il ragazzo dai pantaloni rosa , e Clotilde Esposito per Mare Fuori – il Kinéo svela un parterre di nomi che spaziano dal cinema internazionale alle serie tv, fino al teatro e al piccolo schermo italiano.

I premiati

Sul palco salirà Karla Sofia Gascón, Miglior Attrice Internazionale per Emilia Pérez di Jacques Audiard, film che le è valso nomination a Oscar, Golden Globe, BAFTA e premi in Francia. Un’interpretazione coraggiosa, capace di ridefinire la rappresentazione femminile sul grande schermo.

A conquistare il pubblico televisivo è stato invece Aras Aydin, premiato come Miglior Attore di Serie Internazionale. L’attore turco ha brillato in Tradimento, La notte nel cuore e Nine Perfect Strangers, imponendosi come volto versatile e carismatico del panorama globale.

La Miglior Attrice di Serie Italiana è Monica Guerritore, che con Inganno di Pappi Corsicato ha firmato un ritorno intenso sul piccolo schermo. A lei andrà anche il Premio speciale Kinéo & GCHR per l’impegno civile e umanitario, testimoniato anche dal libro Quel che so di lei.

Il riconoscimento al Miglior Attore Protagonista va a Massimiliano Gallo per Questi fantasmi, dove ha restituito con sensibilità e misura l’universo eduardiano tra malinconia e ironia.

Cristiana Capotondi si aggiudica il titolo di Miglior Attrice Italiana in un film Internazionale per No Place Like Rome, firmato da Cecilia Miniucchi Berg, che sarà premiata come unica regista italiana donna attiva negli USA.