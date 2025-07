Hot Wheels, il live action sarà diretto da Jon M. Chu

Come annunciato in esclusiva da Deadline , Jon M. Chu dirigerà il live action di Hot Wheels. Il regista ha dichiarato: “Hot Wheels ha rappresentato sempre molto di più della velocità. È immaginazione, connessione e brivido del gioco”. Massimo riserbo sulla sinossi e sulla data di uscita.

Jon M. Chu ha proseguito: “Sono entusiasta di collaborare con Mattel Studios, Warner Bros. Pictures e Bad Robot per creare un'avventura che onori la tradizione di Hot Wheels e che la porti in un posto completamente nuovo”.

Robbie Brenner, President e Chief Content Officer dei Mattel Studios, ha dichiarato: “La capacità di Jon di creare mondi ricchi ed elaborati con un punto di vista distintivo lo rende il narratore ideale per dare vita a Hot Wheels. I suoi film sono spettacoli visivi – vere delizie per gli occhi – ma ciò che li distingue è il modo in cui intreccia narrazioni indimenticabili all'interno di quelle splendide inquadrature”.

Jesse Ehrman, President of Development and Production di Warner Bros. Pictures, ha commentato: “Jon è un regista visionario”. Nessuna informazione per quanto riguarda la sinossi, il cast e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.