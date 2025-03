Bif&st 2025 a Bari, Monica Guerritore porta Anna Magnani al cinema

Nell’ambito del Bif&st 2025 in corso a Bari, Monica Guerritore ha parlato del suo nuovo progetto, atteso da tempo, che entrerà tra poco più di un mese nella fase di produzione: si tratta di un film con cui l'attrice porta sul grande schermo la vita e la carriera di Anna Magnani . L'attrice romana celebra così la leggendaria concittadina, la cosiddetta Nannarella. Dopo anni di studio e preparazione, Guerritore è pronta a portare al cinema la vita e la carriera di una delle più straordinarie interpreti della storia del cinema italiano. Il progetto, atteso da tempo, entrerà nella fase di produzione il 27 aprile, giorno in cui inizieranno ufficialmente le riprese.

Quella notte, però, non fu solo il trionfo della carriera di Anna Magnani, ma anche il simbolo di una vita segnata da profonde contraddizioni. L’attrice apprese la notizia nella sua casa di Roma, stringendo in mano lo stesso telefono nero da cui, anni prima, Roberto Rossellini l’aveva lasciata per Ingrid Bergman. Un dettaglio carico di significato, che racchiude in sé il paradosso di un destino diviso tra il successo straordinario e le ferite personali.

Tutto ruota attorno a una notte che cambiò tutto: il racconto del film incentrato sulla figura di Anna Magnani prenderà il via da un episodio emblematico nella vita della grande attrice romana: la notte del 21 marzo 1956. Quella sera, Magnani ricevette una telefonata destinata a entrare nella storia del cinema: l’Academy le comunicava che aveva vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista per La rosa tatuata. Fu un evento senza precedenti, perché mai prima di allora un’interprete italiana aveva conquistato il prestigioso riconoscimento e mai una donna non madrelingua inglese aveva ottenuto quel titolo.

Nel tempo, la sua relazione con Rossellini è stata spesso dipinta come una travolgente storia d’amore nata sul set. Ma Guerritore ha smontato questa narrazione romantica. Il loro legame, intenso ma breve, durò poco più di un anno e mezzo, ma lasciò un’impronta indelebile non solo nelle loro vite personali, ma nell’intera storia del cinema italiano.

Guerritore ha sottolineato l’urgenza di raccontare la storia di una donna che ha rivoluzionato il cinema con la sua autenticità e la sua forza espressiva. La vita di Magnani è stata un intreccio di successi e di prove difficili. Uno degli episodi più drammatici della sua esistenza si verificò proprio mentre girava Roma città aperta, il capolavoro di Roberto Rossellini che la consacrò tra le più grandi attrici del Neorealismo. In quel periodo, come Monica Guerritore ha sottolineato, il figlio dell’attrice fu colpito dalla poliomielite, e Magnani dovette affrontare le riprese con il cuore diviso tra l’arte e il dolore di madre.

“Per me è incredibile pensare che non esista un film su Anna Magnani, a cui, per comprenderne la vita, bisogna dare profondità a tutto quello che le è successo”, ha affermato Monica Guerritore a Bari. “Ha perso un figlio per poliomielite mentre girava Roma città aperta di Rossellini. Nonostante questo, tutti sono convinti che sia stato in quel momento che si è innamorata di Roberto: ma come avrebbe potuto una madre con un figlio morente pensare all’amore? È successo dopo, quando erano entrambi hanno vinto a Cannes e anche Rossellini ha perso un figlio: quello è il momento, nel dolore e nella vittoria partecipati, in cui tra i due nasce quell’amore, che durerà soltanto un anno e mezzo, ma cambierà la vita a entrambi”.

Il peso di un Oscar

Sebbene l’Oscar abbia rappresentato un momento di massimo riconoscimento per Anna Magnani, la vittoria segnò anche un punto di svolta che non fu del tutto positivo. Se da un lato il premio la consacrò definitivamente come una delle interpreti più straordinarie di sempre, dall’altro la rese un’attrice difficile da collocare nell’industria cinematografica dell’epoca, che si stava orientando verso volti nuovi e meno ingombranti.

“Il suo Oscar fa paura: è il momento in cui i registi diventano anche autori e iniziano a prendere le facce dalla strada, che bisogna pagare di meno e sono meno esigenti”, spiega Guerritore a Bari. “Magnani era troppo per loro: ha avuto problemi anche per Mamma Roma di Pasolini, perché rivendicava i diritti della sceneggiatura, a cui aveva collaborato per la costruzione del suo personaggio. Era diventata ingombrante, lo diceva lei stessa, ne era cosciente. Tutto si ferma dopo quel premio per lei, oltre alla sua carriera nel cinema, anche l’amore. Per questo i suoi occhi si scuriscono”.

Anna Magnani non era un’attrice nel senso più stretto del termine: era un’artista che non si limitava a recitare, vivendo semmai ogni ruolo con un coinvolgimento totale, partecipando attivamente alla costruzione dei suoi personaggi e delle sceneggiature. Come ha detto chiaramente Guerritore a Bari, anche un maestro come Pasolini dovette affrontare le sue forti richieste creative. La sua esigenza di avere un ruolo attivo nei film in cui recitava la rendeva una presenza imponente, a volte persino difficile da gestire per i registi. Con il passare degli anni, questa indipendenza artistica finì per isolarla, allontanandola gradualmente da un sistema che privilegiava interpreti più malleabili. Il declino professionale ebbe ripercussioni anche sul piano personale. La malinconia si fece strada nel suo sguardo, quello stesso sguardo che l’aveva resa una delle attrici più intense del suo tempo.