Anna Magnani 65 anni fa vinceva l'Oscar: i suoi film più famosi. FOTO

Il 21 marzo 1956 l’attrice romana conquistava la statuetta come miglior protagonista per il film La rosa tatuata, di Daniel Mann, in cui recita insieme a Burt Lancaster. Fu la prima vinta da un’interprete italiana e la prima in assoluto di un’attrice madrelingua non inglese. Ma il suo ruolo di Serafina Delle Rose è stato solo uno di tanti memorabili. Da Sora Pina in Roma città aperta a Mamma Roma, ecco le sue interpretazioni più celebri