Charles Shyer, il regista de Il padre della sposa è morto a 83 anni

Film da vedere al cinema a Natale 2024, da Uno Rosso a Cortina Express

Non c'è momento migliore del periodo natalizio per gustarsi un buon film in sala. Per aiutarvi a scegliere il titolo cinematografico adatto a voi e alle vostre vacanze dicembrine, ecco le migliori pellicole che durante le vacanze di Natale saranno nelle sale italiane. Dai film a tema squisitamente natalizio, come Uno Rosso e Cortina Express, fino a quelli non esplicitamente di Natale ma comunque imperdibili, come Wicked, ce n’è per tutti i gusti A cura di Camilla Sernagiotto

Uno Rosso, titolo originale Red One, è un film d’azione imperdibile per gli amanti del genere. Quando Babbo Natale viene rapito, un agente E.L.F. recluta il miglior tracker del mondo per salvarlo. Il film si propone come un’avventura natalizia ad alta tensione. Il cast stellare comprende Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Kiernan Shipka, Mary Elizabeth Ellis, Wesley Kimmel e Nick Kroll. Il film è uscito al cinema in Italia dal 7 novembre 2024