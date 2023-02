Book Club–Il Capitolo Successivo, trailer del film con Keaton e Fonda

Universal Pictures ha presentato il video che anticipa ciò che vedremo nel secondo capitolo della commedia con le iconiche attrici statunitensi. Nel cast c’è anche l’italiano Giancarlo Giannini, oltre all’Italia che sarà una delle grandi protagoniste, assieme a Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen

È uscito il teaser trailer di Book Club – Il Capitolo Successivo, il secondo atto della commedia con le iconiche attrici statunitensi Diane Keaton e Jane Fonda. Nel cast c’è anche un attore iconico nostrano: Giancarlo Giannini.

Universal Pictures ha presentato il video che anticipa ciò che vedremo in questo nuovo film, molto atteso dopo il successo dell’originale del 2018. L'uscita cinematografica è prevista per l'11 maggio 2023. Il precedente, Book Club – Tutto può succedere, era anch’esso diretto da Bill Holderman, regista di questo secondo capitolo.

Il nuovo film vede l’Italia come ambientazione. Anzi: non soltanto scenario, ma addirittura protagonista, assieme a Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Queste ultime interpretano quattro migliori amiche che decidono di riprendere il viaggio che non avevano mai compiuto quando erano giovani. L'obiettivo di questa nuova avventura è quello di portare il loro club del libro in Italia, tuttavia quella che doveva essere una vacanza di relax si tramuterà in un'avventura ricca di segreti che emergono, con tanti colpi di scena e momenti fuori controllo. Il film Book Club - Il Capitolo Successivo è distribuito da Universal Pictures.



approfondimento Jane Fonda e Diane Keaton a Venezia per The book club 2



Il film

approfondimento Jane Fonda e Diane Keaton a Venezia per The book club 2 I personaggi interpretati dalle quattro protagoniste, Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, sono alle prese stavolta con un'avventura che le porterà oltreoceano.

Il titolo originale è Book Club: The Next Chapter, e vede le migliori amiche Diane (Keaton), Vivian (Fonda), Sharon (Bergen) e Carol (Steenburgen) dirigersi in Europa per un addio al nubilato.

"Il libro dice che non possiamo rifiutare il nostro destino", dice il personaggio di Steenburgen alle sue amiche mentre mostra il libro The Alchemist nel teaser trailer ufficiale. "E penso che dovremmo andare tutte in Italia”.



Carol aggiunge: “Potremmo non avere mai più la possibilità di fare qualcosa del genere”.

Ma le cose non andranno come le quattro protagoniste si aspettavano…



"Quando le cose vanno fuori dai binari e i segreti vengono svelati, la loro vacanza rilassante si trasforma in un'avventura campestre irripetibile", con queste parole viene presentato il film da Focus Features.



La pellicola, diretta da Bill Holderman, uscirà l’11 maggio in Italia, mentre negli Stati Uniti è attesa per l’indomani.



Il primo teaser trailer del film è uscito il 19 dicembre 2022 e aveva rivelato il fidanzamento di Vivian, mostrando le ragazze del Club del Libro che vivono la Dolce Vita in Italia. Ma non fatevi trarre in inganno dalle apparenze: nello stesso teaser si vede che le protagoniste finiranno in prigione, tra le tante altre cose che capiteranno loro!



Il cast

approfondimento Book Club - Tutto può succedere Dire che Book Club – Il Capitolo Successivo ha un cast stellare è riduttivo.



Diana Keaton, vincitrice dell’Oscar, interpreta la protagonista Diane, membro del Club e Libro e vedova. Ricordiamo che questo personaggio finisce per innamorarsi di Mitchell (Andy Garcia) nel primo film.



Jane Fonda, pluripremiata attrice e icona vivente, ha ripreso il suo ruolo di membro del Club del Libro, Vivian, la quale si è riconnessa con il suo ex amante del film originale.



Candice Bergen, star di Murphy Brown, torna nei panni di Sharon, un'altra componente del club del libro nonché giudice federale.



Maria Steenburgen, l’attrice di Una volta ho incontrato un miliardario (titolo originale: Melvin and Howard, il film del 1980 diretto da Jonathan Demme), è tornata nel sequel per interpretare ancora una volta Carol, una delle componenti del club del libro.

Craig T. Nelson ha interpretato il marito di Carol, Bruce, nel primo film. Torna anche qui in questi panni.



Andy Garcia ha interpretato nell'originale del 2018 Mitchell, l’uomo di cui Diane si innamora dopo averlo incontrato in aereo.



Don Johnson ha interpretato Arthur, l'ex amore di Vivian, nel primo capitolo del Club del Libro. E - a giudicare dal teaser - nel secondo atto è il suo fidanzato.

Dulcis in fundo, corona questo cast eccezionale un’icona del nostro Paese: l’attore italiano Giancarlo Giannini.



