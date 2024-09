Oscar, i 18 film italiani in corsa per rappresentare l'Italia

Cinema

IN POSA CON LA BARBIE STRAMBA - L'attrice comica Kate McKinnon ha regalato ai fan un'altra delle sue irresistibili espressioni facciali mentre era davanti agli obiettivi dei fotografi nel backstage della cerimonia degli Oscar 2024 con la collega di set America Ferrera. L'attrice è uno dei personaggi più amati di Barbie di Greta Gerwig che, però, ha portato a casa in questa edizione degli Academy Awards solo un riconoscimento per la Miglior canzone ritirato da Billie Eilish e Finneas O'Connell

LA REUNION DI SPIDER-MAN - I fan di Spider-Man saranno stati felicissimi di rivedere insieme alla notte degli Oscar Emma Stone e Sally Field che in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro hanno recitato nei ruoli di Gwen Stacy e May Parker