1/16 ©IPA/Fotogramma

Tra i protagonisti di Per tutta la vita, commedia del 2021 in onda su Rai 1 venerdì 23 agosto, troviamo Ambra Angiolini. Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai, Ambra ha vinto David di Donatello, Nastro d'argento, Globo d'oro e Ciak d'oro per Saturno Contro. In Per tutta la vita interpreta il ruolo di Sara

Per tutta la vita, la recensione del film