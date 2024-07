Trap, Josh Hartnett e M.Night Shyamalan alla première mondiale. FOTO

10/14 ©Getty

Qualche altro scatto di Saleka Shyamalan alla première globale di Trap a New York. L'attrice e cantante ha contribuito al film occupandosi delle canzoni originali composte per la pellicola, pubblicate da Columbia Records. Per lei non è la prima collaborazione al cinema con suo padre: nel 2019 ha contribuito alla soundtrack del'horror Old

Deadpool & Wolverine, svelate le canzoni che sentiremo nel film Marvel