M. Night Shyamalan, tutti i cameo del regista di Old

Il regista de Il sesto senso e Signs è tornato nelle sale con un nuovo thriller fantastico con Gael García Bernal. Ecco un video che mostra tutte le volte in cui "ha messo la faccia" nelle sue pellicole

Quando un nuovo film di M. Night Shyamalan esce al cinema, di una cosa si può stare sicuri: non mancheranno certo le sorprese. Il regista di pellicole come Il sesto senso, Unbreakable – Il predestinato e The Village, infatti, è solito stupire il pubblico con twist dell’ultimo minuto destinati a cambiare il senso di tutta quanta una pellicola.

È probabile che anche il suo ultimo film, Old, nelle sale italiane in questi giorni, ci regali parecchie emozioni. Del resto, la pellicola con protagonista l’attore Gael García Bernal si preannuncia già decisamente particolare di suo: la storia narrata è quella di una famiglia che si reca su un’isola tropicale per trascorrere delle vacanze da sogno, salvo poi accorgersi che in loco accadono dei fatti a dir poco sconvolgenti.

Ma al di là dei twist narrativi, c’è un altro modo in cui il regista ama stupire i suoi fan: prendendo parte in prima persona, per quanto in piccoli ruoli, ai suoi stessi film. Non è da escludere, quindi, che lo stesso avvenga anche in Old. In un video, sono stati raccolti i cameo di M. Night Shyamalan.

Tutti i cameo di M. Night Shyamalan The Sixth Sense - Il sesto senso (1999) approfondimento Old, il thriller di M. Night Shyamalan arriva al cinema. FOTO Nella pellicola cult con Bruce Willis che dà il via alla sua fama di “ingannatore”, M. Night Shyamalan compare nei panni di un medico, il dottor Hill (il che potrebbe essere un omaggio nei confronti dei suoi genitori, dato che entrambi hanno lavorato medici). Unbreakable - Il predestinato (2000) Nella sua seconda collaborazione con Willis, il regista indiano naturalizzato statunitense “fa ciao” al pubblico comparendo nella parte di uno spacciatore che viene individuato dal protagonista David Dunn all’interno di uno stadio. Signs (2002) In questo sci-fi con Mel Gibson, il cineasta interpreta Ray Reddy, responsabile della morte della moglie del protagonista, a cui in una scena rivela di avere intrappolato un alieno in dispensa. The Village (2004) In The Village Shyamalan si intravede come guardiano intento a leggere il giornale alla scrivania. Lady in the Water (2006) In questa pellicola con Bryce Dallas Howard il regista si sceglie un vero e proprio ruolo, ovvero quello dello scrittore Vick Ran. E venne il giorno (2008) Come dite? Non si vede l’ombra di Shyamalan in questo film? In effetti è vero. Nella versione originale, però, è sua la voce del misterioso Joey, che durante il film chiama a più riprese il personaggio di Zooey Deschanel (pur senza dire quasi niente).