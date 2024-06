Stasera, venerdì 21 giugno alle ore 21.00 , Sky Cinema Drama e il canale streaming NOW trasmetteranno il film Space Cowboys per omaggiare Donald Sutherland , il leggendario attore canadese che nel 2018 ha vinto il premio Oscar onorario e che ieri, giovedì 20 giugno, è morto a Miami all’età di 88 anni . La pellicola, diretta e interpretata da Clint Eastwood nel 2000 e presentata Fuori Concorso alla 57ª Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia (dove è stata anche il film d’apertura), schiera nel cast anche Tommy Lee Jones e James Garner. I protagonisti recitano nei panni di quattro anziani piloti richiamati in servizio dalla Nasa per viaggiare nello spazio e salvare la Terra da un satellite degli anni Sessanta in caduta libera sul pianeta. Nel frattempo, è anche disponibile on demand una collezione dei più apprezzati titoli interpretati da Sutherland, dalla saga di Hunger Games a Path to War - L'altro Vietnam, da Ritorno a Cold Mountain a Come ammazzare il capo...e vivere felici fino a Tutti pazzi per l'oro.

UNA VITA NEL CINEMA, DA BERNARDO BERTOLUCCI A FEDERICO FELLINI

Nato nel 1935 a Saint John, in Canada, Donald Sutherland ha recitato in oltre 180 film. Ha debuttato nel mondo del cinema nel 1964 in un film italiano, Il castello dei morti vivi. Il grande successo, però, è arrivato con M.A.S.H. di Robert Altman, dove ha interpretato il capitano Benjamin Franklin. L'attore ha poi lavorato con grandi registi, come Bernardo Bertolucci per il film Novecento nel 1976, Federico Fellini per il film Il Casanova di Federico Fellini nello stesso anno, Oliver Stone per JFK - Un caso ancora aperto nel 1991 e Clint Eastwood per Space Cowboys nel 2000. Ha inoltre recitato al fianco di illustri colleghi come Dustin Hoffman in Virus letale del 1995 e Anthony Hopkins in Instinct - Istinto primordiale nel 1999. Nel suo curriculum ci sono anche Orgoglio e pregiudizio del 2006 e la saga di Hunger Games, iniziata nel 2012.