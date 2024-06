Addio al premio Oscar Donald Sutherland, aveva 88 anni

Cinema

Era nato in Canada il 17 luglio 1935 ed ha all’attivo quasi 200 interpretazioni. Ha recitato anche per mostri sacri del cinema come Bernardo Bertolucci, Robert Altman e Clint Eastwood. Nel 2017 ha ricevuto l’Oscar alla carriera. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Kiefer sui social LA FOTOGALLERY