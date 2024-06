Balle Spaziali, il sequel del cult di Mel Brooks si farà. I dettagli

Josh Gad protagonista del sequel

Tra pochi giorni, il 28 giugno, Mel Brooks compirà novantotto anni ed è lui, ancora una volta, a fare un regalo ai suoi fan, tornando a lavorare su uno dei film più iconici della sua eccezionale filmografia comica.

Balle Spaziali non ha mai avuto un sequel (Balle Spaziali II - La vendetta, in originale Martians Go Home, di David Odell del 1989 non c'entra niente col film di Brooks). Nonostante le varie richieste e pressioni da parte dei fan, Mel Brooks non è mai tornato sui suoi titoli, ormai considerati dei classici della parodia. Anche il seguito de La pazza storia del mondo, altro cult del 1981, non è un lungometraggio: è una serie composta da sketch comici nati da un'idea dello stesso Brooks.

Il nuovo progetto, però, è un film vero e proprio che dovrebbe sviluppare la storia a cui era stato messo un punto quasi quarant'anni fa. La sceneggiatura è stata presa in mano da Gad, anche produttore e interprete principale, che ha collaborato con Dan Hernandez e Benji Samit, il duo del film animato La Famiglia Addams 2 e Tartarughe Ninja - Caos mutante.

Josh Gad, che è un volto noto a Broadway e che è stato anche uno dei protagonisti dei recenti Tony Awards (LE FOTO DEL RED CARPET), ha già accumulato molti ruoli per la tv e per il cinema. Sul grande schermo lo abbiamo visto in molte commedie, da Amore & altri rimedi a The Wedding Ringer – Un testimone in affitto, ma anche nel live action del 2017 de La Bella e la Bestia e in Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh. Come doppiatore, ha prestato la voce a Olaf nella versione originale dei film del franchise di Frozen.