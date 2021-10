Mel Brooks lavora alla seconda parte della "Pazza storia del mondo"

La pazza storia del mondo, il celebre film di Mel Brooks del 1981 è diventato ormai un cult per gli amanti del regista e della sua grande ironia che, da sempre, caratterizza le sue opere.

Per questo Hulu ha annunciato di essere al lavoro sulla seconda parte della storia che vedrà la luce sotto forma di serie tv. Da quello che si dice, la produzione dovrebbe iniziare per la primavera del 2022, fissando quindi (almeno) al 2023 la messa in onda dei primi episodi.