Tony Awards 2024, i look delle star sul red carpet. FOTO

1/15 ©Getty

Ariana DeBose, confermata presentatrice per il terzo anno dei Tony Awards, è stata una delle protagoniste della serata di gala che si è svolta a New York, al David H. Koch Theatre di Lincoln Center. L'attrice e cantante, che ha cambiato vari look sul palco, si è presentata al photocall con un dress di Oscar de la Renta, un incantevole modello con la gonna ampia e la scollatura dritta in stile mosaico Art Nouveau. I look della star del palcoscenico e del grande schermo sono curati dalla celebrity stylist Karla Welch

David di Donatello 2024, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO