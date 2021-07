La Famiglia Addams 2, pubblicati i character poster della pellicola

Sul seguitissimo profilo Instagram ufficiale @meettheaddams che raccoglie tutte le news e i contenuti promozionali del franchising d'animazione “La famiglia Addams” ( FOTO ), il cui sequel “La Famiglia Addams 2” è atteso per il prossimo autunno nelle sale, sono comparsi nove character poster con i personaggi principali della pellicola . Coloratissimi ed esilaranti, salutano il pubblico con un ironicamente caloroso messaggio: “Unhappy to see you again” , letteralmente, infelici di rivedervi.

I poster con gli iconici protagonisti

approfondimento

Nuove immagini promozionali colorano l'estate che scandisce l'attesa del debutto sul grande schermo de “La Famiglia Addams 2”, il secondo capitolo del lungometraggio d'animazione diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan. I character poster seguono l'uscita del teaser in italiano, già disponibile online, e rivelano qualche altro dettaglio dei personaggi principali del titolo che sarà nelle sale il prossimo autunno. Nelle immagini compaiono alcuni dei personaggi principali de “La Famiglia Addams 2”: gli appassionati potranno facilmente riconoscere Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Lurch, Mano, la Nonna, Zio Fester e il cugino Itt. I beniamini della iconica famiglia appaiono più sgargianti che mai, su sfondo colorato, ciascuno con qualche dettaglio che rivela qualcosa in più della trama del seguito del fortunato lungometraggio che nel 2019 ha guadagnato oltre duecento milioni di dollari in tutto il mondo. Ne “La Famiglia Addams” i membri della macabra famiglia erano alle prese con le mire di Margaux Needler, una presentatrice televisiva decisa a realizzare un reality show ambientato in una città dai toni pastello. Nuove avventure attendono i protagonisti in un seguito che si annuncia super divertente e non meno avventuroso.

Le stelle del doppiaggio originale e di quello italiano



Nel cast vocale originale de “La Famiglia Addams 2”, confermata la presenza dell'attrice Charlize Theron come doppiatrice di Morticia Addams e di Oscar Isaac come Gomez Addams. La adorabile Nonna sarà doppiata da Bette Midler, Nick Kroll sarà lo Zio Fester, mentre Snoop Dogg sarà il cugino Itt. Cambio per la voce di Pugsley Addams: Javon Walton, già visto in “Euphoria” ed “Utopia”, sarà il sostituito di Finn Wolfhard, quest'ultimo nel cast di “Stranger Things”. I corrispettivi italiani di Morticia e Gomez Addams sono ancora una volta Virginia Raffaele e Pino Insegno. Tra le guest star del cast vocale italiano della prima pellicola anche gli attori Raoul Bova (Zio Fester) e la cantante Loredana Bertè che ha prestato la voce a Nonna Addams.