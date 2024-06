5/19 ©IPA/Fotogramma

L’ULTIMO SALUTO– Dopo la rottura, tra i due è rimasta una grande amicizia. Anche per questo la scrittrice prova ancora rabbia per come ha salutato l’attore per l’ultima volta: “Avrei dovuto salutarlo alla festa per la conclusione del Postino. Ebbi un impegno improvviso, diedi forfait. E lo chiamai, per scusarmi. ‘Che problema, c’è? Ci vediamo al ritorno da Londra’, rispose con la consueta bonarietà. Il dolore più grande è stato congedarmi al telefono, come se stesse andando a togliersi l’appendicite. Come ho potuto essere così stupida?”

