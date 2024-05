Cinema in Festa 2024, a giugno al cinema a un prezzo speciale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a giugno Cinema in Festa , l'iniziativa lanciata nel 2022 che due volte l'anno, a inizio estate e a settembre, offre la possibilità al pubblico di recarsi in sala per vedere i titoli del momento, nazionali e internazionali, a un prezzo scontato e speciale . Da domenica 9 a giovedì 13 giugno andare al cinema costerà solo tre euro e cinquanta . Il prezzo, uguale per tutti e cinque i giorni, permetterà agli appassionati di cinema in Italia di vedere sia i film italiani che quelli internazionali in programma per quella settimana. Ecco quali sono e tutti i dettagli del progetto.

Come anticipato nel corso dell'ultima cerimonia di consegna dei Premi David ( TUTTI I PREMIATI ), a giugno torna l'iniziativa speciale che si propone di offrire al grande pubblico la possibilità di godere dell'esperienza del cinema sul grande schermo a un prezzo promozionale. Dal 9 al 13 giugno, infatti, oltre 900 sale venderanno al pubblico biglietti dal costo di tre euro e cinquanta centesimi. Il progetto, che coinvolge oltre duemila e ottocento schermi sul territorio nazionale (il cui elenco completo è disponibile, diviso per regione, sul sito ufficiale www.cinemainfesta.it ) rientra nel più vasto programma di "Cinema Revolution - Che Spettacolo L’Estate" , una campagna sostenuta dal MiC, che ha pensato a una serie di promozioni legate al settore cinematografico per l’estate 2024. Cinema in Festa si propone di confermare il successo di pubblico del 2023 , una stagione che ha visto un grande interesse per il cinema da parte degli spettatori che hanno scelto di vedere sul grande schermo alcuni dei titoli più popolari dell'estate, da Barbie ad Oppenheimer. I biglietti scontati hanno attirato l'attenzione degli italiani il cui numero in sala è cresciuto nelle settimane dell'iniziativa. Dopo una prima edizione, quella del settembre 2022, che ha portato al cinema ha 1,1 milioni di spettatori, si è giunti a 1,2 milioni di spettatori a giugno 2023 e a 1,5 milioni di spettatori a settembre dello stesso anno. La quarta edizione può contare su una programmazione molto ricca che certamente attirerà l'interesse degli amanti della settima arte.

I film in sala a giugno a 3,50 euro



Dai blockbuster ai titoli indipendenti ai film presentati in anteprima al Festival di Cannes 2024 che si è appena concluso, sono tantissimi i titoli in programma sul territorio nazionale a giugno nei giorni di Cinema in Festa.

Da domenica 9 a giovedì 13 giugno nelle sale italiane saranno proiettati alcuni dei titoli più discussi e attesi dell'intera stagione. Tra questi spiccano Furiosa: A Mad Max Saga (LA RECENSIONE), in Italia dallo scorso 23 maggio e ancora visibile per qualche settimana, Kinds of Kindness, la nuova pellicola del regista greco premiato col Leone d'Oro Yorgos Lanthimos (al cinema dal 6 giugno) e The Watchers – Loro ti guardano scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan, in sala dal 13 giugno.

A questi si affiancano titoli presentati sulla Croisette, come Marcello Mio con Chiara Mastroianni, e altri parecchio attesi come il thriller Eileen con Thomasin McKenzie e Anne Hathaway.

Sempre tra i titoli internazionali si segnalano il francese Rosalie di Stéphanie Di Giusto, Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della saga action-comedy con Will Smith e La stanza degli omicidi con Uma Thurman.

Gli amanti degli horror a sfondo religioso potranno approfittare dei biglietti scontati per vedere L’esorcismo - Ultimo atto, nuovo film con protagonista Russell Crowe.

Il plotone di film italiani, invece, comprende The Penitent con Luca Barbareschi, presentato a Venezia 2023 Fuori Concorso, Dall'alto di una fredda torre con Vanessa Scalera ed Edoardo Pesce e Vangelo Secondo Maria con Alessandro Gassmann e Benedetta Porcaroli. In programma anche Uomini in marcia di Gianluca Santoni e Me contro Te: Il film - Operazione spie. Destinata al grande schermo anche la prima proiezione de L'arte della gioia, serie televisiva ideata e diretta da Valeria Golino.