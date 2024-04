The Watchers, il trailer e cosa sapere sul film con Dakota Fanning

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola d'esordio della regista Ishana Night Shyamalan, figlia d’arte: è infatti la primogenita del maestro dell’horror M. Night Shyamalan (Il sesto senso, Signs, The Village). La protagonista di questo film - anch’esso di genere horror, seguendo pedissequamente le orme paterne - è l’attrice e modella statunitense che ha iniziato a Hollywood quando era giovanissima, affiancando Sean Penn nel film "Mi chiamo Sam" (I Am Sam) di Jessie Nelson (2001)



È uscito il trailer ufficiale dell'attesissimo film intitolato The Watchers - Loro ti guardano, che segna il debutto alla regia di Ishana Night Shyamalan. Si tratta di una figlia d'arte, dato che parliamo della figlia del maestro dell'horror M. Night Shyamalan (Il sesto senso, Signs, The Village, giusto per citarne alcuni). Anche la pellicola con cui sua figlia esordisce sul grande schermo è annoverabile al genere dell’orrore, il che significa che M. Night Shyamalan ha cresciuto bene la sua pargola, la quale ha deciso di seguire pedissequamente le orme paterne.

Ishana Night Shyamalan si occupa della regia e non solo: ha anche scritto la sceneggiatura, che deriva dall'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di A. M. Shine. La protagonista di questo disturbante horror e thriller è Dakota Fanning, attrice e modella statunitense che ha iniziato a muovere i primi passi a Hollywood fin da giovanissima, affiancando Sean Penn nel film Mi chiamo Sam (I Am Sam) di Jessie Nelson del 2001, pellicola in cui vestiva i panni di Lucy. Classe 1994, Fanning ha recitato in moltissimi film e serie televisive durante quella che è davvero una lunghissima carriera, specialmente per una star così giovane. Tra le altre cose, ha fatto parte del cast di C'era una volta a... Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood), il film del 2019 scritto, diretto e co-prodotto da Quentin Tarantino.

Prodotto da Warner Bros., il film The Watchers - Loro ti guardano è basato sul romanzo horror gotico The Watchers di A.H. Shine. L’uscita in Nord America è prevista per il 7 giugno, mentre in Italia dovrebbe arrivare due giorni prima, il 5 giugno.

Potete guardare il trailer ufficiale del film The Watchers - Loro ti guardano il video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Dakota Fanning interpreta Mina

La pellicola vede Dakota Fanning nel ruolo della protagonista. Si tratta della giovane Mina. Secondo la descrizione ufficiale, The Watchers racconta di questa artista di 28 anni "che si trova bloccata in una vasta e incontaminata foresta nell'Irlanda occidentale. Quando Mina trova rifugio, viene involontariamente intrappolata insieme a tre estranei che vengono osservati e inseguiti da misteriose creature ogni notte. Non puoi vederle, ma loro vedono tutto”. Insomma, è impossibile non vedere tanto, tantissimo DNA di papà Shyamalan Senior! Merito forse delle favole della “buonanotte” che il padre avrà raccontato alla figlia per tutta la sua infanzia? Chissà... Di certo, avere come padre che ti racconta le fiabe uno come M. Night Shyamalan vuol dire non ascoltare storie della buonanotte, perché buona non sarà affatto, tra orrore, mistero e creature-presenze-entità capaci di abitare gli incubi di chiunque di noi! Il nuovo trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) è molto inquietante e offre un assaggio di ciò che vedremo sul grande schermo a giugno, oltre a portarci dritti nel subcoscio di una regista che senz'altro farà ancora molto parlare di sé.

A produrre il film c’è papà M. Night Shyamalan The Watchers è scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e prodotto da suo padre, il regista M. Night Shyamalan Oltre a Fanning, il cast include Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Ishana Night Shyamalan non è l’unica figlia di M. Night Shyamalan: il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano naturalizzato statunitense e sua moglie, Bhavna Vaswani, hanno altre due figlie, ossia Shivani Shyamalan e Saleka Shyamalan. Saleka Shyamalan recita con Josh Hartnett nel nuovo film che mescola i generi del thriller, dell’horror e del mistery di M. Night Shyamalan, intitolato Trap.

approfondimento M. Night Shyamalan a Roma per presentare "Bussano alla Porta"