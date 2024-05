La donna per me, il cast del film con Alessandra Mastronardi. FOTO

2/12 ©Webphoto

Andrea Arcarngeli ne La donna per me è il protagonista maschile pieno di dubbi. L'uomo che è in coppia con Laura da quando erano studenti, si fa prendere dal panico la sera prima del matrimonio. Dopo una notte brava e per circostanze misteriose, sperimenta un loop temporale ed è costretto a vivere in realtà e tempi sempre diversi in cui Laura non è più la sua fidanzata. L'attore di Pescara ha lavorato sia per il cinema che per la tv. Il suo ultimo film è internazionale: Omen – L'origine del presagio

