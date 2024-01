Ciak d' Oro 2023, al via le votazioni dei migliori film italiani

E' tempo di votare per la 38esima edizione dell’unico, grande premio italiano di cinema in cui a decidere i vincitori è il pubblico. In gara i film italiani usciti dall’1 novembre 2022 al 30 novembre 2023. Continua la partnership con Sky Tg24

Sono i Ciak d’oro 2023 a celebrare per primi la conclusione di un anno bellissimo per il cinema italiano, punteggiato da titoli che hanno conquistato sempre più pubblico in sala e culminato nel successo incredibile di C’è ancora domani, esordio di Paola Cortellesi alla regia, che ha portato nei cinema italiani oltre 4 milioni di spettatori. Stavolta in gara saranno i film italiani usciti dall’1 novembre 2022 al 30 novembre 2023 (gli scorsi Ciak d’oro avevano considerato i titoli fino al 30 ottobre dello scorso anno), tra i quali sarete voi a decretare i migliori.

Un premio popolare votato dal pubblico I Ciak d’oro 2023, infatti, mantengono la caratteristica di unico, grande premio popolare al cinema italiano votato direttamente dal pubblico. Ad assegnarli, nelle nove categorie principali, infatti, sarà anche quest’anno il pubblico, votando sul sito ciakmagazine.it (CLICCA QUI PER VOTARE), il Miglior film drammatico, la Migliore commedia, la Migliore regia, il Miglior attore e la Migliore attrice protagonista, oltre alla Migliore canzone originale in un film e all’attore o attrice Rivelazione dell’anno, senza distinzione di genere. L’ottava categoria sarà il Miglior esordio alla regia. La nona, la Migliore locandina, il premio al miglior poster per il cinema, spesso decisivo, nell’era comunicazione, per catturare l’attenzione su un titolo.

La collaborazione con Sky TG24 Anche quest’anno i Ciak d’oro si svolgeranno in collaborazione con Sky Tg24, il canale all news indipendente diretto da Giuseppe De Bellis, che ha addirittura ampliato l’attenzione verso l’universo dello spettacolo e del cinema, a cui dedica coperture quotidiane e una collana di programmi d’approfondimento. Sky Tg24 racconterà i Ciak d’oro attraverso speciali e interviste ai protagonisti, che avranno spazio anche sul sito skytg24.it, oltre che, ovviamente, su ciakmagazine.it, e sugli altri siti del gruppo Ciak, come Ciak Generation. Tra i sostenitori dei Ciak d’oro, un ringraziamento va quest’anno anche a Ferrovie dello Stato e Banca Ifis.

Come Votare In fondo all'articolo trovate le shortlist con le nomination nelle nove categorie, frutto di un complesso lavoro redazionale. Nel primo turno di votazioni, dall’8 al 13 gennaio, le rose degli aspiranti verranno dimezzate. Le finali si svolgeranno dal 15 al 19 gennaio, ripartendo da zero, nella votazione che sancirà i vincitori dei Ciak d’oro 2023. Quest’anno sarà possibile votare una sola volta al giorno, indicando ogni volta fino a tre preferenze per ogni categoria. Anche la scelta del Superciak d’oro 2023 alla figura chiave della stagione del cinema sta coinvolgendo gli appassionati, attraverso un percorso che tiene conto dei pareri espressi dai lettori in mail ed interventi sui nostri social media nel corso della stagione e di quelli della redazione di Ciak e dei principali collaboratori. Lo stesso avviene per la scelta del Personaggio internazionale dell’anno del nostro cinema.

Ai Ciak d’oro del pubblico seguiranno in febbraio quelli ai migliori interpreti non protagonisti, alle sceneggiature, ai produttori, ai direttori della fotografia e agli altri protagonistidnelle cosiddette categorie “tecniche”, a giudizio di una giuria di 150 giornalisti di spettacolo e critici di cinema. Ora tocca a voi: vi invitiamo a votare, a partire dall’8 gennaio, i vostri film e protagonisti preferiti sul sito di Ciak, ciakmagazine.it, e a informarvi anche sul canale all news e sul sito di Sky TG24.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO Cento domeniche Chiara Comandante Il primo giorno della mia vita La chimera La quattordicesima domenica del tempo ordinario Le otto montagne L'ul tima notte di Amore Mia Rapito

MIGLIOR FILM COMMEDIA Grazie, ragazzi Il grande giorno Il migliore dei mondi Il ritorno di Casanova Il sol dell'avvenire I peggiori giorni Mi fanno male i capelli Mixed By Erri Scordato Tre di troppo

MIGLIOR REGIA Antonio Albanese (Cento domeniche) Marco Bellocchio (Rapito) Andrea Di Stefano (L'ultima notte di Amore) Giorgio Diritti (Lubo) Paolo Genovese (Il primo giorno della mia vita) Luca Guadagnino (Bones and all) Riccardo Milani (Grazie, ragazzi) Nanni Moretti (Il sol dell'avvenire) Susanna Nicchiarelli (Chiara) Ferzan Ozpetek (Nuovo olimpo) Alice Rohrwacher (La chimera) Walter Veltroni (Quando)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA Margherita Buy (Il primo giorno della mia vita, Il sol dell'avvenire) Linda Caridi (L'ultima notte di Amore) Anna Foglietta (I peggiori giorni) Miriam Leone (Diabolik 2 e 3, War-La guerra desiderata) Elena Lietti (Il grande giorno) Margherita Mazzucco (Chiara) Alba Rohrwacher (Mi fanno male i capelli) Maya Sansa (Le mie ragazze di carta) Teresa Saponangelo (I limoni d'inverno) Sara Serraiocco (Il primo giorno della mia vita, Il ritorno di Casanova) Valeria Solarino (Quando) Jasmine Trinca (Profeti)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA Antonio Albanese (Grazie, ragazzi – Cento domeniche) L'ordine del tempo Alessandro Borghi-Luca Marinelli (Le otto montagne) Christian De Sica (I limoni d'inverno) Pierfrancesco Favino (Comandante, L'ultima notte di Amore) Alessandro Gassmann (L'ordine del tempo, Il mio nome è vendetta) Edoardo Leo (Mia, L'ordine del tempo) Neri Marcorè (Quando, Le mie ragazze di carta) Valerio Mastandrea (C'è ancora domani, Il primo giorno della mia vita, Diabolik 2 e 3) Tommaso Ragno (Con la grazia di un dio) Michele Riondino (Palazzina Laf) Riccardo Scamarcio (L'ombra di Caravaggio) Toni Servillo (Il primo giorno della mia vita, L'ultimo Casanova)

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE Giacomo Abbruzzese (Disco Boy) Claudio Bisio (L'ultima volta che siamo stati bambini) Simone Bozzelli (Patagonia) Giuseppe Fiorello (Stranizza d'amuri) Pilar Fogliati (Romantiche) Alessandro Marzullo (Non credo in niente) lain Parroni (Una sterminata domenica) Lyda Patitucci (Come pecore in mezzo ai lupi) Vincenzo Pirrotta Spaccaossa Micaela Ramazzotti (Felicità) Michele Riondino (Palazzina Laf) Alessandro Roia (Con la grazia di un dio)

MIGLIOR LOCANDINA C'è ancora domani Cento domeniche Comandante Con la grazia di un Dio Diabolik chi sei? Disco Boy Io capitano L'ultima volta che siamo stati bambini Le otto montagne Mimì il principe delle tenebre Nina dei lupi Patagonia

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE IN UN FILM

Leggera, scritta e interpretata da Levante (Romantiche) Ti chiami Diabolik, scritta e interpretata da Alan Sorrenti (Diabolik chi sei?) La mia terra, scritta e interpretata da Diodato (Palazzina Laf) Il borbottio dei giorni, interpretata da Colapesce e Dimartino (La primavera della mia vita) Tu sei una parte di me, di Michele Braga, cantata da Giorgia e Rocco Papaleo (Scordato) O dj (Don’t give up), scritta e interpretata da Liberato (Mixed by Erry)

RIVELAZIONE DELL'ANNO Sara Ciocca – Io sono l’abisso, Improvvisamente Natale, Nina dei lupi Elena Gigliotti - L'invenzione della neve

Giorgia – Scordato Romana Maggiora Vergano (C'è ancora domani) Valentina Romani (Il sol dell'avvenire) Federico Cesari (L'ultima volta che siamo stati bambini) Damiano Gavino (Nuovo Olimpo) Andrea Fuorto e Augusto Mario Russi (Patagonia) Domenico Cuomo (Mimì e il principe delle tenebre) Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro (Stranizza D'Amuri) Simone Zambelli (Misericordia)