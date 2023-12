Miriam Leone è mamma, il 29 dicembre è nato Orlando

Spettacolo

Pippo Inzaghi e la compagna Angela Robusti hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita. Cristina Marino e Luca Argentero sono arrivati ormai a quota 3. De Niro è al settimo figlio. Paris Hilton (due volte mamma in un anno), Rihanna, Kourtney Kardashian e Travis Barker: chi sono le celebrità che hanno visto arrivare la cicogna

Dalla due volte mamma (via surrogata) Paris Hilton a Diletta Leotta e Loris Karius, da Aurora Ramazzotti a Rihanna e da Cristina Marino e Luca Argentero a Pippo Inzaghi: sono molte le celebrità che hanno festeggiato una nuova nascita nel corso del 2023. Ecco chi sono i bambini dei vip nati nell’anno che si sta per chiudere

ADAM LEVINE E BEHATI PRINSLOO - Dopo lo scandalo del 2022 per le presunte relazioni extraconiugali di Adam Levine , il frontman dei Maroon 5 e la moglie Behati Prinsloo sono entrati nel 2023 insieme a un nuovo bimbo, nato a gennaio, che si aggiunge alle due figlie Rose (7) e Gio Grace (5). Non si conosce ancora il nome

PARIS HILTON E CARTER REUM - L'anno si è aperto con una grande novità per Paris Hilton e suo marito, l'imprenditore Carter Reum. Il 24 gennaio hanno fatto sapere al mondo della nascita di Phoenix, primo figlio per entrambi. A novembre un nuovo annuncio: Phoenix ha una sorellina, London. Entrambi sono nati via maternità surrogata