La faida tra Blake Lively e Justin Baldoni ha avuto un impatto significativo sui loro social media, con i fan che hanno scelto - almeno all'apparenza - da che parte stare.

Tutto è cominciato lo scorso agosto con l'uscita di It Ends With Us. Le voci di tensioni sul set si sono intensificate a dicembre, quando Lively ha presentato una denuncia per molestie sessuali contro Baldoni. Che, a gennaio, ha intentato una causa per diffamazione da 400 milioni di dollari contro lei e il marito Ryan Reynolds.

I numeri sui social

Secondo QR Code Generator, Blake Lively ha perso 864.085 follower da settembre, mentre Justin Baldoni ne ha guadagnati 230.896.

Il cambiamento più significativo si è verificato a gennaio, quando Baldoni ha intentato la sua causa: Lively ha perso 329.577 follower, il calo più grande in cinque anni, mentre Baldoni ne ha guadagnati 159.644. La tendenza è continuata a febbraio, con Lively che ha perso 363.930 follower e Baldoni che ne ha guadagnati 196.230.

"È interessante osservare come Internet cambi rapidamente schieramento in una lotta pubblica come questa, con opinioni che cambiano a ogni nuovo sviluppo", ha affermato Marc Porcar, CEO di QR Code Generator.

Tra il 21 dicembre e il 3 gennaio, Blake Lively ha guadagnato 46.624 follower. Tuttavia, le cause legali di Justin Baldoni hanno cambiato tutto, con l'attrice che ha cominciato a perdere vertiginosamente follower e il collega che è entrato nelle grazie dell'opinione pubblica.