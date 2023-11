Qualcosa di nuovo, trama e cast del film con Paola Cortellesi

Paola Cortellesi è reduce dal successo di C'è ancora domani, il film italiano più visto del 2023. Il suo primo film da regista, il suo trentaduesimo film da attrice. Nella serata di lunedì 27 novembre, Rai 2 trasmette una pellicola del 2016: Qualcosa di nuovo. Qui Paola Cortellesi è Lucia, migliore amica di Maria. Una cantante allergica agli uomini fino a quando - nella sua vita - arriva il diciannovenne Luca.

La trama

Lucia e Maria (Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti) sono due amiche, insieme fin dal liceo. Lucia è una cantante che, dopo la separazione, ha chiuso le porte all'amore. Maria, anche lei divorziata, ha due figli e tanta voglia di divertirsi (e magari di innamorarsi). Per questo motivo non dice no alle avventure, e non si tira indietro di fronte agli uomini che incontra nei locali. Tra loro c'è Luca, che ha 19 anni e viene dalla borghesia cittadina. Dopo una notte trascorsa a casa di Maria, Luca scambia Lucia per la donna con cui è stato. E, l'equivoco, si traduce in una serie d'eventi paradossali e in una stretta competizione tra le due amiche. Lucia è attratta da quel ragazzo giovane e pieno di sensibilità, Maria lo desidera fisicamente ma vorrebbe diventare una sua buona amica. Cosa succederà, quando Lucia e Luca trascorrerrano la notte insieme? La donna riuscirà a preservare la sua amicizia con Maria, o si lascerà travolgere dai sensi di colpa?