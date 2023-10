Paola Cortellesi ospite a Stories, lunedì 30 ottobre alle 21 su Sky Tg24

Una chiacchierata confidenziale e ironica, come da cifra dell’attrice e regista, che attraverso la visione di alcune clip, in un parallelismo costante, ha raccontato il film e molto di sé: aneddoti della propria carriera, ricordi personali ma anche, ovviamente, il suo pensiero sulla parità di genere attraverso gli occhi e i profili dei personaggi creati per “C’è ancora domani”: “Alvaro – interpretato da Valerio Mastandrea – era un uomo normale in quel periodo, questo è il racconto di una famiglia qualunque. E secondo me renderlo un uomo normale, come era all'epoca, lo rende molto più spaventoso, che non averlo dipinto come un mostro, perché il mostro lo incontri una volta ogni tanto, forse mai nella tua vita. Un uomo comune che invece si comporta in questo modo, secondo me è molto più spaventoso”. E ancora: “Chiaramente sono cambiate moltissime cose da allora, per fortuna, però ancora è incredibile quanto un certo tipo di mentalità prevaricatrice sia sopravvissuta ed è assolutamente nello svilire la persona, la donna che hai accanto, che sta nel meccanismo di sopraffazione”. Un’epoca in cui le donne dovevano stare al loro posto. Ma non troppo lontano dall’oggi secondo Cortellesi: “Certo, spesso mi è capitato, sul lavoro e non in casa”. Un’epoca però fatta anche di lettere. Come quella che riceve Delia e che sconvolge la trama del film. E anche Paola ha ammesso di aver tenuto con sé delle lettere nel corso della sua vita: “Dei miei genitori, una in particolare, in cui non facevo ancora questo mestiere, non c'entrava con le attività che svolgevo, ma c'entrava con la ragazza che ero e mi dicevano che erano orgogliosi ed è una lettera bellissima che conservo”. Ma c’è stato anche stato spazio per i sogni. E alla domanda su chi inviterebbe a una cena, la risposta è stata: “Martin Scorsese, mio papà che non c’è più, Jeeg Robot e Mariangela Melato”.