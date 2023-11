Micaela Ramazzotti al Festival del Cinema Europeo di Lecce

Al Festival di Lecce però (in città dall’11 al 18 novembre) verranno proiettati anche alcuni film che l’hanno vista protagonista come “Tutta la vita davanti”, “La prima cosa bella” o “La pazza gioia”.

LE “DONNE” DI MICAELA RAMAZZOTTI

“Una retrospettiva su di me, qui al Festival del Cinema Europeo di Lecce, accanto alla retrospettiva dedicata a Roman Polanski è molto più di quanto potessi immaginare, mi sembra quasi buffo ma ovviamente mi inorgoglisce molto. Sono profondamente legata ad ognuno di questi film. E’ un momento molto felice per me”.

“Quando ho iniziato a fare cinema e a interpretare i miei primi personaggi di donne vessate, fragili, di donne derise o in qualche modo bullizzate dalla società, l’ho fatto un po' per caso, poi ho capito che ai registi piaceva e ho cavalcato l’onda. Presto però mi sono resa conto che piacevano anche a me queste figure, mi interessavano quelle donne perché facevano parte di me, della mia timidezza, dei miei sorrisi imbarazzati o della mia tristezza così come della mia malinconia.

Il risultato è che ognuna di loro è come un eco lontano che è dentro di me. Credo in qualche modo di aver potuto accendere un faro su queste tipologie di donne e con Desirée, (la protagonista del mio film “Felicità”) credo di averle unite insieme tutte”

“Decidere di fare la prima regia, ammetto, è una cosa che mi ha resa molto orgogliosa. Ho preso coraggio, ho coinvolto una troupe intera e mi sono messa alla guida di “Felicità”. Quando racconti una storia devi coinvolgere tante persone intorno a te perché il cinema si fa in tanti e noi da soli non siamo nulla.



A tutta la troupe ho cercato di far capire il mio sguardo e quello che volevo raccontare. Era fondamentale che tutti riuscissero in qualche modo a connettersi con me e credo di esserci abbastanza riuscita.

Li ho portati tutti sul mio treno e non ho deragliato! Alla fine mi sono anche portata a casa il Leone da Venezia!”.