Non-Stop, il cast del film con Liam Neeson e Julianne Moore

1/14 ©IPA/Fotogramma

Liam Neeson è l'agente federale William "Bill" Marks. Mentre è in volo da New York a Londra, comincia a ricevere messaggi intimidatori: se non versa 150 milioni di dollari su un conto, ogni 20 minuti morirà un passeggero

Liam Neeson: "Ecco perché dissi no a James Bond"