La vera storia di Jack Lo Squartatore From Hell - il film del 2001 è diretto dai fratelli Hughes e, seppur con lo stesso titolo in italiano, non ha nulla a che fare con la miniserie tv del 1988. La pellicola, incentrata sulla storia del noto serial killer, ha nel cast attori come Johnny Depp e Heather Graham. È costato 35 milioni di dollari, incassandone 75 in tutto il mondo