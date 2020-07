I Maestri del Cinema: da Alfred Hitchcock a Stanley Kubrick

In onda Dal 20 luglio, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Arte e su Now Tv

Alfred Hitchcock: maestro del brivido

E’ il maestro del brivido. Un regista capace di incollare alla poltrona lo spettatore, scavando nelle sue angosce più segrete.Un uomo di cinema che aveva capito che non è un colpo di pistola che fa paura, ma la sua attesa.L’unico in grado di filmare i pensieri dei suoi personaggi senza ricorrere al dialogo. Il primo ad essere considerato una star dal grande pubblico.

Un cineasta che girava le scene d’amore come se fossero omicidi e gli omicidi come scene d’amore, secondo una felice intuizione del suo grande amico François Truffaut, autore di un libro intervista in cui viene sviscerato il suo metodo di lavoro (il suo modo di fare cinema)i suoi segreti, le sue manie, la sua ossessione per il controllo assoluto della messa in scena. Insomma, il demiurgo di una “magnifica ossessione.

Il meccanismo della suspense, che è un po’ il cuore del cinema di Hitchcock, si basa sulla complicità, sul coinvolgimento dello spettatore, che è portato a vivere nell’angoscia e nel sospetto, identificandosi con i protagonisti del film, ma può anche a seguire i movimenti dell’assassino, con una certa trepidazione. Come avviene in un film cruciale per la definizione di questo procedimento, L’ombra del dubbio, dove la giovane protagonista comincia a sospettare che il fascinoso zio che lei adora sia il misterioso killer che seduce e uccide ricche vedove.

E’ evidente che in questo caso non si punta sul colpo di scena conclusivo, sulla rivelazione finale del colpevole, come accade nel giallo tradizionale. Quello che è in gioco è la complicità dello spettatore, che deve essere consapevole della pericolosità dell’assassino, delle sue cattive intenzioni.