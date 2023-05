Due film in gara per la Palma d’oro e la serie TV The Idol con Lily-Rose Depp e The Weeknd in anteprima fuori concorso: ecco tutti gli appuntamenti di questa giornata Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ricomincia la settimana per il Festival di Cannes 2023 (LO SPECIALE). Nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio, sono previsti due film in gara per la Palma d’oro, una serie TV presentata in anteprima fuori concorso, delle proiezioni speciali e, ancora, altri titoli proposti nelle sezioni parallele del Festival. Di seguito, il programma della giornata di lunedì 22 maggio.

Titoli in concorso Fallen Leaves del regista finlandese Aki Kaurismaki: storia di due persone, sole, che si incontrano per caso nella notte. Ansa è single e vive nella città di Helsinki, dove lavora come scaffalista in un supermercato. Una notte, incontra per caso l'altrettanto solitario lavoratore Holappa, con dei problemi d'alcolismo. Sempre in corsa per la Palma d’oro, nella giornata di lunedì 22 maggio, c'è anche il film Club Zero di Jessica Hausner, con Mia Wasikowska, che interpreta una professoressa di un collegio. Quest’ultima, ritiene che mangiare di meno sia salutare e, quando i genitori inizieranno a rendersene conto, il Club Zero sarà ormai diventato realtà. approfondimento Festival di Cannes 2023, tutte le trame dei film in Concorso

FOTOGALLERY Foto tratte dalla pagina ufficiale del Festival di Cannes Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Festival di Cannes 2023, tutti i film in Concorso. FOTO Nel corso della 76ª edizione della kermesse cinematografica, in programma dal 16 al 27 maggio, 21 titoli si contenderanno la Palma d'Oro che sarà assegnata dalla giuria presieduta dal regista svedese Ruben Östlund. Tra i candidati ci sono anche i tre film italiani Il sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio Il thriller psicologico Anatomie d'une Chute, diretto da Justine Triet, scava nei segreti di una famiglia incentrata sulla figura della scrittrice tedesca Sandra, che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Dopo la morte di Samuel, avvenuta in circostanze misteriose, Sandra viene arrestata per omicidio e il processo svela non solo la complessa relazione con il marito, ma anche la personalità ambigua della donna. Complica inoltre la situazione la testimonianza di Daniel Il film Asteroid City, diretto da Wes Anderson, racconta l'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali, organizzata nel 1955 in un'immaginaria città americana nel deserto, che viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo. L'impianto corale della pellicola schiera un cast stellare che include, tra gli altri, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Edward Norton, Bryan Cranston, Adrien Brody, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie e Jeff Goldblum La pellicola Banel e Adama, diretta dalla regista senegalese Ramata-Toulaye Sy, racconta la storia d'amore di una giovane coppia di sposi in un remoto villaggio nel nord del Senegal. Per loro non esiste altro, ma il sentimento che li unisce si scontra con le regole della loro comunità

Titoli fuori concorso Ospite “particolare” della giornata di lunedì 22 maggio a Cannes 2023 è una serie televisiva. Sono anni, infatti, che la lunga serialità è ormai riuscita a mettere piede all’interno della programmazione dei vari festival cinematografici. The Idol, del produttore di Euphoria Sam Levinson, viene dunque presentato in anteprima oggi, fuori concorso. Nella serie, Lily-Rose Depp interpreta una giovane pop star coinvolta in una relazione complicata con il leader di una setta, interpretato dal cantante The Weeknd, che ha co-prodotto il progetto insieme allo stesso Levinson. approfondimento Cannes 2023, il programma del festival del Cinema

Proiezioni speciali Tre proiezioni speciali per la giornata di lunedì 22 maggio: As Filhas do Fogo, del regista e sceneggiatore portoghese Pedro Costa, Man In Black di Wang Bing e Marguerite's Theorem di Anna Novion. Il primo titolo, segue le vicende di Vitalina Varela, una donna di 55 anni di Capo Verde che, tre giorni dopo il funerale del marito, arriva a Lisbona, dove cerca risposte sugli ultimi giorni di vita dell’uomo, che ama ancora profondamente. Il regista cinese Wang Bing, invece, ha girato al Théâtre des Bouffes du Nord per tre giorni senza pubblico un focus sul compositore cinese Wang Xilin, esiliato in Germania. Infine, Anna Novion racconta il futuro di Marguerite, una brillante studentessa di matematica il cui eccellente destino sembra ormai segnato, fino a quando un errore non sconvolgerà tutte le sue certezze. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Un Certain Regard Oggi è anche il giorno del film Omen di Baloji, presentato al Certain Regard: un ragazzo, considerato uno stregone dalla sua piccola comunità, è costretto all'esilio. Tornerà anni dopo con sua moglie, ma i suoi parenti lo considereranno ormai un estraneo. Nella giornata di lunedì 22 maggio, in programmazione per la sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard, c’è anche il film drammatico Los Colonos diretto da Felipe Galvez e ambientato nella Repubblica del Cile nel 1901, più precisamente della “Tierra del Fuego”, dove il ricco proprietario terriero José Menendez assume tre cavalieri per cacciare la popolazione indigena dalle terre. Cannes Première Lunedì 22 maggio, presentato in anteprima mondiale al 76° Festival di Cannes, nella sezione non competitiva Cannes Premiere, c’è infine anche il film drammatico Cerrar los Ojos di Victor Erice: nel 1990 Julio Arenas, un famoso attore, scompare durante le riprese di un film e il suo corpo non verrà mai ritrovato. Solo ventidue anni dopo, un programma televisivo dedicherà una serata alla vicenda, sollecitando la testimonianza del miglior amico di Julio e regista del film in questione, riaprendo così il caso.