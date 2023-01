La figlia oscura, la recensione del film in prima tv su Sky Cinema

In prima tv mercoledì 4 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K, l' esordio alla regia dell’attrice Maggie Gyllenhaal che trasporta sullo schermo il libro della scrittrice italiana. 3 Nomination all'Oscar per un film nterpretato interpretato da Olivia Coleman , Dakota Johnson , Jessie Buckley , Ed Harris , Peter Sarsgaard e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia per la miglior sceneggiatura.

Buona la prima. Funziona il debutto come regista Maggie Gyllenhaal. Certo, La figlia oscura, presentato in concorso alla 78.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia ( LO SPECIALE) è un lungometraggio che seduce, inquieta e incanta. Un melò torbido e inquietante con la macchina da appresa attaccata ai protagonisti, come in certe pellicole di Godard. Rispetto a La figlia Oscura, romanzo breve di Elena Ferrante, l’attrice sposta la vicenda dal sud Italia alla Grecia. Cosi l’incantevole isola di Spetses si trasforma in un teatro dove si incontrano e scontrano ragione e sentimento, anima e corpo. Un viaggio alla scoperta delle leggi del desiderio, impreziosito da una sceneggiatura intrigante, premiata al Festival di Venezia e candidata agli Oscar. Una riflessione sui figli che possono essere, spesso, "una responsabilità schiacciante", per citare la battuta pronunciata dal personaggio interpretato da Olivia Colman

