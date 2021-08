Landscapers, le prime foto della nuova serie tv con Olivia Colman

Il premio Oscar® Olivia Colman sarà la protagonista della mini-serie in quattro parti per la regia di Alexander Payn che arriverà su Sky e Now entro la fine del 2021 Condividi:

Sky svela oggi un’anteprima esclusiva della miniserie "Landscapers", un’emozionante e drammaticamente comica indagine sull’amore e sul potere dell’immaginazione con protagonisti l’attrice Premio Oscar® Olivia Colman e David Thewlis. Ispirata a eventi reali, la miniserie Sky Original in 4 episodi è stata creata e scritta da Ed Sinclair – si tratta della sua prima sceneggiatura per la TV – e diretta da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers). Landscapers è il progetto più recente sviluppato da SISTER per Sky Studios e HBO dopo Chernobyl, fra le serie più premiate e apprezzate di sempre.

Il cast La pluripremiata attrice Olivia Colman (La Favorita, The Crown) interpreta Susan Edwards, mentre David Thewlis (Sto pensando di finirla qui - I’m Thinking Of Ending Things, Fargo) interpreta Christopher Edwards. Con loro nel cast anche Kate O’Flynn (Bridget Jones's Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman (Il bambino con il pigiama a righe), Felicity Montagu (I’m Alan Partridge) e Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers).