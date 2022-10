11/13 ©Getty

Il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia è andato a What’s Love Got to Do With It? di Shekhar Kapur (nella foto). Menzione speciale a Ramona di Andrea Bagney. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria presieduta da Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino