Per qualcuno, quella dell’attore e della recitazione è una vocazione. Per qualcun altro, invece, no. Ma quando arriva l’opportunità di un lavoro molto ben retribuito, è difficile dire di no. A confessare di non aver mai voluto fare cinema è nientemeno che Hopper Penn, figlio di Sean Penn e Robin Wright, intervenuto alla Festa del Cinema di Roma per presentare Signs of Love di Clarence Fuller ad Alice nella città. "Non avevo alcuna intenzione di fare l'attore come mia madre e mio padre, per cui ho iniziato a fare le pizze – ha detto l’attore - Poi, dopo aver visto lo stipendio a fine mese, ho cambiato idea. Ho comunque la fortuna di fare quello che mi piace senza avere il successo dei miei genitori, per cui nessuno farà paragoni”, ha aggiunto.