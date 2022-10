Festa del Cinema di Roma, vince January di Viesturs Kairišs

Annunciati i premi nella cerimonia alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. January vince anche miglior regia e miglior attore con Karlis Arnold Avots. Migliore attrice Kim Kum-Soon per "Jeong Sun", che conquista anche il Gran Premio della Giuria Condividi

È January di Viesturs Kairišs il miglior film della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ad annunciarlo, sabato 22 ottobre, è stata Geppi Cucciari, conduttrice della cerimonia di premiazione tenutasi presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il film è stato scelto tra quelli in concorso dalla giuria composta dalla regista e fumettista Marjane Satrapi, l'attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana. Edizione avara di soddisfazioni per i film italiani, che non hanno conquistato nessun premio.

leggi anche Festa del cinema, Summer Scars miglior film ad Alice nella Città Per January sono arrivati anche il premio per la regia e il miglior attore a Karlis Arnolds Avots. Migliore attrice Kim Kum-Soon per Jeong Sun di Jeong Ji-hye, che ha conquistato anche il Gran Premio della Giuria. Successo anche per Ramona di Andrea Bagney, che ha ottenuto il premio per la miglior sceneggiatura e una doppia menzione speciale come miglior commedia (Premio Ugo Tognazzi) e come migliore opera prima (Premio BENL BNP Paribas). Il film che ha ricevuto il Premio del Pubblico FS è invece SHTTL di Ady Walter.

I PREMI CATEGORIA PER CATEGORIA approfondimento Festa del Cinema di Roma, i film più attesi. FOTO Miglior Film: January di Viesturs Kairišs Gran Premio della Giuria: Jeong-Sun di Jeong Ji-hye Miglior regia: January di Viesturs Kairišs Miglior sceneggiatura: Ramona di Andrea Bagney Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice: Kim Kum-Soon per Jeong Sun Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore: Karlis Arnolds Avots per January Premio speciale della Giuria: Miglior Fotografia a Foudre di Carmen Jaquier; menzione Speciale della Giuria a Lilith Grasmug per Foudre di Carmen Jaquier Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia: What’s Love Got to Do With It? di Shekhar Kapur; menzione speciale a Ramona di Andrea Bagney Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas: Causeway di Lila Neugebauer; menzione speciale a Foudre di Carmen Jaquier e Ramona di Andrea Bagney Premio del Pubblico FS: SHTTL di Ady Walter