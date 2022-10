Russell Crowe tifa Lazio: l'annuncio alla Festa del Cinema di Roma

L'attore esprime la sua preferenza per i colori biancocelesti in chiave calcistica: "Apprezzo la generosità dei tifosi della Roma, la loro amicizia, l'amore che mi mostrano quando li incontro per strada. Ma il Colosseo è nel Lazio. E qui finisce la conversazione". L'annuncio durante la presentazione di 'Poker Face', il suo secondo film da regista presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma