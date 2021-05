Poker Face: Russell Crowe protagonista del thriller

Russell Crowe sarà il protagonista di Poker Face, il thriller diretto da Gary Fleder e sceneggiato da Stephen M. Coates le cui riprese inizieranno a giugno a Sydney, in Australia.



L'attore interpreterà Jake, un uomo in cerca di giustizia. Si tratta di un miliardario, un imprenditore del settore tech che decide di invitare i suoi amici di infanzia nella sua casa da sogno a Miami. La "scusa"? Giocare a poker assieme. Ma il gioco si tramuterà in qualcosa di molto più rischioso.



Gli amici di Jake hanno un rapporto di amore e odio con lui. Jake è un maestro del poker, dotato di una mente incredibile e di una capacità di pianificazione eccezionale, le stesse che l'hanno fatto diventare quello che è, ossia uno con un conto in banca a più zeri dei cerchi olimpici.

Ciò che ha elaborato nei minimi dettagli non è una semplice sfida al tavolo da gioco bensì uno schema sofisticato che ha progettato per vendicarsi degli amici. Lo scopo di Jake che è infatti quello di ottenere giustizia.



Tuttavia si ritroverà a fare i conti con un elemento che non aveva considerato, ossia un pericoloso criminale che farà irruzione nella sua tenuta di Miami.