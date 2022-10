Days to Kill è un film thriller del 2014 diretto da McG, che ha come protagonista l'agente dei Servizi Segreti Ethan Renner. Quando scopre che, a causa di una malattia, gli sono rimasti solo pochi mesi di vita, Renner decide di ritirarsi dal lavoro per rimediare ai propri errori e recuperare il suo rapporto con la famiglia. Diversi i nomi noti presenti nel cast, scopriamoli in questa gallery