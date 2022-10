Your Honor 2, le nuove aggiunte al cast

Alcuni nomi interessanti si sono aggiunti al cast della seconda e ultima stagione della serie Your Honor Condividi

Secondo le ultime notizie la star di Breaking Bad, Bryan Cranston, e Rosie Perez, protagonista della serie L'Assistente di Volo, saranno parte del cast di Your Honor 2. Peter Moffat sarà nuovamente lo showrunner di questa serie limitata Showtime, basata sullo show israeliano Kvodo creato da Ron Ninio e Shlomo Mashiach. La seconda stagione del legal drama sarà composta di dieci episodi e potrebbe uscire a fine anno in streaming.

Chi è Rosie Perez vedi anche Circeo, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Paramount L’attrice di New York ha vinto un Emmy Award per il suo ruolo nella serie L’Assitente di Volo e ha ricevuto una nomination agli Oscar per Fearless. In Your Honor 2 sarà Olivia Delmont, una determinata e carismatica assistente del procuratore degli Stati Uniti a lavoro per far cadere una organizzazione criminale di New Orleans.

Il ruolo di Bryan Cranston leggi anche Angela Lansbury, tutti i numeri della Signora in Giallo Il celebre attore vestirà i panni del giudice Michael Desiato che opera a New Orleans. “Mi sto preparando per la seconda e ultima stagione di Your Honor, che è una serie limitata che ho realizzato per Showtime” ha detto Cranston durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard. “Come mi dicono, la serie tv ha ricevuto recensioni più positive rispetto a qualsiasi altra serie che abbiano mai avuto – e quindi, un’altra stagione era dovuta.”

Il cast confermato Michael Stuhlbarg sarà Jimmy Baxte, Hope Davis è Gina, Hunter Doohan, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. e Sofia Black-D’Elia. Keith Machekanyanga (The Rookie) è stato promosso a regular per la seconda stagione. La sceneggiatura dei nuovi episodi è nelle mani di Joey Hartstone e vedremo cosa avrà in mente per il gran finale che Your Honor merita.