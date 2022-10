Circeo, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Paramount

Dopo Miss Fallaci Takes America, primo esperimento di prodotto italiano per Paramount +, la piattaforma di streming ha accolto la sfida di Circeo, prodotto da Cattleya, in collaborazione con Rai Fiction, Vis e Paramount+ e ideato da Flaminia Gressi , sceneggiatrice che ha scritto anche Noi e Bella da morire. Il tema, come è facile intuire, è il feroce caso di rapimento che portò all'omicidio di Rosaria Lopez e al ritrovamento di Donatella Colasanti, vicenda vista attraverso lo sguardo di un personaggio fittizio, l' avvocato Teresa Capogrossi , interpretata dall'attrice Greta Scarano.

La trama e il cast

La miniserie, rilasciata in tre prime serate da Paramount +, servizio disponibile anche su Sky Glass e Sky Q previa attivazione (e incluso per gli abbonati a Sky Cinema), ha ricevuto consensi da parte degli spettatori che hanno apprezzato il tono della narrazione che procede dai luoghi del massacro fino alle aule del tribunale dove si è tenuto il processo degli assassini. La produzione, che si è svolta tra 2021 e 2022, ha coinvolto volti noti e meno noti del cinema e della tv italiana, dunque, Greta Scarano, nei panni della Capogrossi, Ambrosia Caldarelli, in quelli della Colasanti, Adalgisa Manfrida, in quelli della vittima Rosaria Lopez, Pia Lanciotti in quelli di Tina Lagostena Bassi, avvocato in prima linea per i diritti delle donne ed Enrico Ianniello nel ruolo dell'avvocato Fausto Tarsitano per cui lavora la Capogrossi. Accanto a loro, Guglielmo Poggi e Leonardo Mazzarotto, nel ruolo degli aggressori-carnefici, Francesca Antonelli, volto di Maria Colasanti, la madre di Donatella e molti altri.