Prende forma il cast di Transformers: Rise of the Beasts, disponibile dal 9 giugno 2023 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Emergono nuove importanti novità sul cast del film Transformers: Rise of the Beasts. La produzione, infatti, ha annunciato nelle scorse ore che ci saranno anche Michelle Yeoh e Pete Davidson tra i protagonisti nel nuovo episodio del franchise Paramount. I due attori sono stati chiamati a doppiare due dei personaggi principali, Maximal Airazor e Autobot Mirage. A darne l’annuncio è stato il regista del programma, che ha condiviso nelle sue storie di Instagram gli aggiornamenti sul cast, per la gioia dei tantissimi appassionati della saga. Steven Caple Jr., infatti, ha condiviso delle piccole clip sui suoi social, mostrando una sessione di doppiaggio nella quale erano coinvolti anche i due attori.

Le novità del cast approfondimento Transformers, svelato il titolo del nuovo film Michelle Yeoh e Pete Davidson vanno a inserirsi in un cast già piuttosto interessante che, tra gli altri, prevede anche la presenza di ​​Anthony Ramos e Dominique Fishback. Questi ultimi due attori sono stati anche impegnati in ruoli di recitazione nella parte del live-action. Il personaggio interpretato da Michelle Yeoh, Miramar Airazor, è uno dei membri dei Maximal, ossia i discendenti degli Autobot. Tra le sue caratteristiche, c’è la possibilità di trasformarsi e di assumere le sembianze di un falco. Autobot Mirage, invece, non è una novità nell’universo Transformers, in quanto ha già fatto la sua comparsa anni fa con il doppiaggio di Francesco Quinn nel 2011.

Transformers: Rise of the Beasts, la trilogia Con questo nuovo film, la cui uscita nelle sale è prevista per il 9 giugno 2023, Paramount ha dato il via a una nuova trilogia. Il primo film avrebbe dovuto essere rilasciato esattamente un anno prima, a giugno 2022, ma le difficoltà legate agli avvenimenti legati al Covid hanno costretto la produzione a posticiparne l’uscita. Ora, però, non sembrano esserci impedimenti per un rilascio nel giugno 2023. Nella sinossi ufficiale si legge che “Rise of the Beasts porterà il pubblico in un’avventura globetrotter degli anni ’90 e introdurrà i Maximal, i Predacon e i Terrorcon nella battaglia esistente sulla terra tra Autobot e Decepticon”. Da quanto si apprende, Scourge sarà l’antagonista principale di questa nuova saga e ci sarà l’arrivo anche di altri Transformers.