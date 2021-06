Transformers, svelato il titolo del nuovo film

Transformers: Rise of the Beasts arriverà sul grande schermo il 24 giugno del prossimo anno

A distanza di quasi quattro anni dall’uscita della pellicola, le avventure dei Transformers stanno per tornare nuovamente al cinema. Infatti, nelle scorse ore il profilo Twitter del franchise ha rivelato il titolo del nuovo film, ovvero Transformers: Rise of the Beasts, in uscita il 24 giugno 2022.

La notizia ha immediatamente entusiasmato i fan tanto da ottenere oltre 13.000 retweet e più di 23.000 like.